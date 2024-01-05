Началась вторая волна побега: в Крыму царят панические настроения после громких взрывов

В Крыму 4 января прогремело много взрывов. Оккупанты жаловались, что это была самая массированная атака за последнее время.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, подчеркнув, что, по его данным, удалось попасть в казарму связистов в Севастополе, а также под Евпаторией в воинскую часть, где находились местные "ппошники".

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Также есть не очень хорошие новости. Недавно из порта в Новороссийске вышел ракетоноситель "Адмирал Эссен" с ракетами на борту. Ранее оккупанты могли устанавливать ракеты только в Севастополе. Скорее всего, они решили эту логистическую задачу.

В Крыму участилась воздушная тревога

Как отметил Тизенгаузен, Украина начала усиленно работать по временно оккупированному Крыму. Тревога там звучит часто. А завезенные россияне снова понемногу сбегают с полуострова.

Не очень веселые там настроения. Там реально началась вторая волна выездов из Крыма. Возможно, она не столь массовая. Но убегают оттуда. Тем более их еще задело заявление Зеленского, что в 2024 году Украина сильно сфокусируется на Крыму,

– отметил Тизенгаузен.

Взрывы в Крыму: коротко