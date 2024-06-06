Разведка Британии рассказала о последствиях поражения Керченской паромной переправы
Источник:Ministry of Defence
Недавнее поражение двух российских железнодорожных паромов в Крыму явно не прошло без последствий для российских оккупантов. Это, вероятно, вызвало серьезные перебои во вражеских логистических операциях врага.
Напомним, что Силы обороны нанесли ракетные удары по Крымскому полуострову. В результате этого повреждения получили два российских железнодорожных парома.
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У россиян проблемы
Как сообщает британская разведка, ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.
По их данным, повреждения паромов приведет и к тому, что стране-агрессору очевидно придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.
Украинский удар по паромной переправе и последующее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, снова подчеркивает уязвимость пролива к украинскому вмешательству, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону,
– говорится в сообщении.
Подробнее о поражении переправ
- В ночь на 30 мая в Керчи в оккупированном Крыму местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов. Собственно, в районе Крымского моста. Впоследствии стало известно о поражении паромной переправы и других проблемах, постигших российских захватчиков.
- Украинская разведка заявила, что спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России на территории оккупированного полуострова. Под прицелом ГУР были 2 российских катера типа "Тунец".
- Кроме того, были сообщения, что в Керчи прилетело в систему противовоздушной обороны россиян, которая прикрывала Крымский мост. Российские пропагандисты поспешили заверить, что повреждений якобы нет.
- Дмитрий Плетенчук сообщал, что Керченская паромная переправа была единственным маршрутом снабжения для россиян. С помощью него оккупанты перевозили на полуостров живую силу и технику.
- По его словам, последствия соответствующего поражения на поле боя будут ощутимы не сразу. Однако в ближайшей перспективе у захватчиков в Крыму иссякнут резервы и Украина будет иметь определенное преимущество.
- В то же время Крымский мост фактически не обеспечивал логистику для врага, ведь железная дорога не вывозила тяжелобронированную технику. Захватчики не рисковали нагружать так переправу.