В Крыму слышали несколько взрывов: оккупанты говорят о ПВО

Утро 19 апреля во временно оккупированном Крыму началось "тревожно". Там, по словам местных, около пяти утра прозвучала серия взрывов.

Очевидцы сообщают, что на полуострове было слышно 5 взрывов, передает 24 Канал. По данным местных телеграмм-каналов, взрывы были слышны в Мисхоре, Симферопольском районе, но громче всего в Севастополе и Балаклаве.

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Тревожное утро на полуострове

Также в некоторых районах Севастополя короткое время была слышна воздушная тревога, однако ее быстро выключили. Около 5:12 – 5:15 взрывы также были слышны в Красногвардейском.

Оккупационная "власть" полуострова отреагировала на информацию о взрывах в Крыму.

Громкие звуки, которые были слышны в городе – это, по предварительным данным, дежурными "средствами ПВО" уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, – сообщает "власть".

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы "все спокойно".

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