Взрывы возле Джанкоя: журналист рассказал, какая техника оккупантов могла пострадать

В результате взрывов вблизи Джанкоя 16 августа российские оккупанты потеряли много техники. В момент "хлопка" ее разгружали на железнодорожных путях.

Среди потерь захватчиков самоходные артиллерийские установки, а также реактивная система залпового огня "Град". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Обратите внимание Время "хлопка" продолжается: под Симферополем раздаются взрывы и поднимается черный дым

Какой техники лишились оккупанты

По словам Цаплиенко, в районе железнодорожной станции "Азовская" производили разгрузку боеприпасов, а также такой техники:

17 ББМ (боевая бронированная машина);

10 САУ "Гвоздика";

7 СОУ "Мста-С";

2 САУ "Пион";

3 единицы РСЗО БМ-21 "Град";

Ну вот, собственно, что взрывалось утром в Крыму, еще и повредило рашистам при случае немного железнодорожного пути,

– заявил журналист.

Таким образом, потери россии увеличились – и это еще не конец.

Мощные взрывы в Крыму: главные новости

Тревожным было утро для жителей Майского, возле Джанкоя. Там загорелась электростанция. Кроме того, жители сообщают о взрывах в населённом пункте Азовское.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму тысячи граждан россии уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.

Чубаров подтвердил меткое попадание по воинской части оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района.

Минобороны россии заявило, что в районе Майского в Крыму произошла вспышка на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов.

Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.

Кроме этого, в россии утверждают, что 16 августа также произошли взрывы во временно оккупированном Симферополе. Там под обстрел попал склад оккупантов.

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