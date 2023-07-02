Мощный взрыв в Краснодарском крае возле аэродрома: оттуда вероятно запускали "Шахеды"

Мощные взрывы прогремели около города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. На его северо-восточной окраине расположен аэродром. Около него образовалась огромная воронка.

Российские СМИ сообщают, что в районе Приморско-Ахтарска было очень громко в воскресенье, 2 июля. По соцсетях быстро распространились кадры с места событий, передает 24 Канал.

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Что говорят о взрывах в России

По предварительной информации, "хлопок" произошел в 200 метрах от местного военного аэродрома. По версии пропагандистских СМИ государства-агрессора, это могла быть ракета, вероятно, летевшая в сторону склада ГСМ. Российские медиа предполагают, что ее сбила ПВО. Местные жители слышали взрыв и сняли последствия.

Глубина воронки – 4 метра, а ее диаметр – 10 метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что погибших и пострадавших нет. По его словам, объекты инфраструктуры и дома также уцелели.

Последствия "хлопка" в Краснодарском крае / Фото из соцсетей

Где расположен Приморско-Ахтарск: карта

Как отреагировала Украина

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на хлопок в России в своих соцсетях.

Тамань, спишь?

– написал он.

Активист и блогер Сергей Стерненко тоже прокомментировал взрывы на территории страны-агрессора. По его словам, это был ракетный удар. Волонтер отметил, что кто именно и чем бил – неизвестно. В своем блоге он написал, что из Приморско-Ахтарского россияне запускали иранские дроны-камикадзе.

, Воздушные силы ВСУ ранее тоже сообщали о запуске "Шахедов" с аэродрома Приморско-Ахтарска. Они заявляли об этом 29 и 39 июня.

Еще кадры с места взрыва в Приморско-Ахтарске: видео

В России постоянно что-то взрывается