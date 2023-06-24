Ночью Россию тревожило по полной: в Курске слышали сирену, в районе аэропорта – взрывы
Уровень тревожности во враждебном государстве зашкаливает. На фоне новостей о начале "восстания вагнеровцев" начали появляться сообщения о "хлопке" в Курске.
В ночь на субботу, 24 июня, жители Курска и области не спали из-за сирены и звуков взрывов. Также обостряется ситуация в Ростове-на-Дону после заявления главаря ЧВК "Вагнера" о начале "марша за справедливость". Подробно об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.
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"Курск, спишь?"
Губернатор Курской области Роман Старовойт заверил, что взрывы в регионе являются "следствием работы российского ПВО". Также, по его словам, Курщину якобы атаковали беспилотники, но обошлось без разрушений инфраструктурных объектов, пострадавших и погибших.
Ночью (24 июня – 24 Канал) в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет,
– написал он, обвинив в обстреле почему-то Вооруженные Силы.
Кроме того, чиновник попросил жителей области соблюдать меры безопасности, в частности, соблюдать осторожность с обломками воздушных целей и оперативно информировать о них правоохранителей.
В то же время на кадрах, распространяемых по сети, слышно, что действительно в этом западном регионе России звучала тревога.
Тревога в Курске ночью: смотрите видео с телеграм-каналов
Также на роликах можно увидеть взрывы из разных уголков города. Однако неизвестно, сколько именно их было, но, вероятно, один из них был в районе аэропорта. По крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы.
Ночной "хлопок" на Курщине: смотрите видеонарезку из сети от 24 Канала
В Ростове – военные и техника
- После заявления главаря группы "Вагнера" Пригожина "нечто странное" начало происходить в Ростове-на-Дону. Собственно, люди в камуфляже, с оружием и на танках оцепили 5 административных зданий. Среди них – военный штаб.
- Вероятно, эти бойцы – это либо наемники "Вагнера", либо военные министерства обороны вражеского государства, присланные охранять город от возможных беспорядков. Но уже очевидно, что от гражданской войны России не уберечься.
- Сам Пригожин решил назвать эту "акцию", которую он объявил, "маршем за справедливость". По его словам, военное руководство в Кремле совсем неэффективно и имеет целью ликвидировать всех вагнеровцев.
Собственно, что бы ни происходило плохого в России, следует помнить: это все следствие полномасштабной войны против Украины, которую решили развязать в Кремле.