В Курске и Таганроге раздались взрывы: россияне жалуются на массированную атаку дронов

Ночь на 9 марта оказалась крайне неспокойной для россиян. В Курской области раздались громкие взрывы. Впоследствии жителей региона предупредили о ракетной опасности.

О взрывах в Курской области сообщили российские телеграм-каналы. Губернатор Старовойт традиционно придумывал байки о работе ПВО.

Читайте также Жаловались на атаку БПЛА и объявляли тревогу: ночь для россиян выдалась очень неспокойной

Якобы сбили дрон

Итак, около 01:20 поступило сообщение о взрывах в Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Старовойт. Он обратился к жителям региона с призывом находиться дома и не покидать безопасных мест.

Интересно, что сначала прозвучали взрывы. А о ракетной опасности сообщили позже. Как говорится, забота во всей красе.

Позже тот же Старовойт начал распространять байки. Он заявлял, что над Курском якобы удалось сбить украинский беспилотник. Добавил, что последствия уточняются.

В Курской области прогремели взрывы: смотрите видео

Как пишет другой телеграм-канал, ссылаясь на местных жителей, около 01:15 над городом раздались четыре взрыва. Мол, пока не поступала информация о разрушениях.

Массированная атака Таганрога

К слову, о "много дронов" в небе над Таганрогом жалуются местные жители. Говорят, слышали по меньшей мере пять взрывов и то, что со стороны моря летят беспилотники.

Впоследствии губернатор Ростовской области Голубев заявлял, что силы ПВО якобы отразили массированную атаку БПЛА в Таганроге. Он добавил, что последствия на земле уточняются.

Как пишут местные СМИ, это была массированная атака на город. Мол, около двух десятков БПЛА летели на Таганрог. И что длилась эта атака около часа. Летели они с моря, а после этого можно было услышать немало взрывов.

Говорят, что мог пострадать завод Бериева. Мол, в основном атака приходилась на него. И что есть повреждения. Для понимания, на этом заводе занимались ремонтом ДРЛО А-50, который в прошлом году повредили беспилотником в Беларуси.

В Таганроге слышали много взрывов: смотрите видео 18+ (ненормативная лексика)

Яркая вспышка в небе после взрыва в Таганроге: смотрите видео



В Таганроге жители жалуются на дроны / Скриншот



Жители Таганрога перепуганы из-за атаки дронов / Скриншот

Накануне беспилотник атаковал "Северсталь"