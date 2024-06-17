В Липецке были атакованы военные объекты, замаскированные под нейтральные заводы, – СНБО
Источник:Андрей Коваленко
Для российского Липецка ночь оказалась несколько неспокойной, там слышали взрывы и видели дым. Сейчас же стало известно, что среди вражеских объектов попало под удар.
Так, в Липецкой области оккупанты гонялись за неизвестными беспилотниками. В частности, на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности.
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Под ударом оказались военные объекты
Российский губернатор Артамонов заявлял об украинских беспилотниках, которые якобы были сбиты российской ПВО. Однако местные с этим не соглашаются.
По данным СНБО, последствия для россиян оказались несколько хуже, чем сообщали местные власти.
В Липецке были атакованы военные объекты, замаскированные под нейтральные заводы,
– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В Липецке пострадал военный объект: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
Жители Липецка сообщали о взрывах и дыме над тракторным заводом. Кроме того, очевидцы жалуются на атаку на Новолипецкий металлургический комбинат.
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Впоследствии источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что одной из целей БПЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод: оба предприятия используются агрессором в военных целях.
Ночью россиянам было несладко
- Тамошний губернатор Артамонов ночью 17 июня сообщил о сбитии по меньшей мере трех украинских беспилотников, два из которых были якобы подавлены над промышленной территорией города. Однако местные жаловались на дым возле тракторного завода.
- Речь идет о так называемом ОАО "Липецкий трактор". Это оборонное предприятие, которое является производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".
- Новолипецкий металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий черной металлургии страны-агрессора. Этот завод работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов.
- Утром минобороны России заявило, что над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями были сбиты дроны. В общем оборонное ведомство оккупантов отчиталось о 6 сбитых беспилотниках.
- В частности, губернатор Воронежской области Гусев сообщил, что ночью над территорией региона было якобы уничтожено два дрона. Не забыл российский чиновник повторить традиционную мантру о том, что пострадавших и разрушений нет. Однако последствия там еще уточняют.