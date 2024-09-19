Вторая серия взрывов в Ливане: погибли десятки людей, сотни – ранены

В Ливане произошла вторая серия взрывов электронной техники. Жертвами стали десятки людей, сотни получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Напомним, что по предварительной информации сдетонировали примерно 500 раций и радиоприемников членов организации "Хезболла".

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Сколько жертв и пострадавших в результате взрывов в Ливане

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате второй серии взрывов в стране, погибли 20 человек, еще 450 – ранены.

Репортер издания в южном пригороде Бейрута стал свидетелем того, как члены "Хезболлы" во время серии взрывов спешно извлекали батареи из раций, которые еще не сдетонировали, и выбрасывали их в металлические бочки.

Добавим, что Генштаб Израиля также утвердил план наступления и обороны на севере от Израиля, где расположен Ливан.

"У нас еще есть много возможностей, которые мы еще не активировали", – заявил глава Генштаба.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошла первая серия взрывов. Тогда у боевиков "Хезболлы" взрывались пейджеры, которые они использовали для связи.