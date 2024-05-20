В Луганске есть прилеты по Академии внутренних дел, где базировались российские войска, – СМИ
Неспокойным оказалось утро 20 мая для оккупантов во временно оккупированном Луганске. Сообщают, что в городе прогремели несколько мощных взрывов
Сразу после взрывов в небо начал подниматься густой столб дыма. СМИ сообщают, что под ударом могла оказаться Академия внутренних дел, где базировались оккупанты, передает 24 Канал.
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Взрывы в Луганске
Утром в Луганске прогремела серия мощных взрывов. На видео, которые публикуют в сети, можно увидеть, что над городом уже начал подниматься густой столб дыма.
Над Луганском поднимается столб дыма: смотрите видео
Сообщают, что взрывы прогремели в районе поселка Юбилейный. По предварительной информации от СМИ, удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел, где базировались российские войска.
Взрывы в Луганской области: последние новости
- 13 мая в Ровеньках Луганской области прогремели взрывы. Известно, что под ударом оказались нефтебазы. В результате атаки ВСУ, оккупанты потеряли значительную часть горючего.
- Также в этот же день взрывы прогремели в Сорокино Луганской области, где под ударом оказался склад БК оккупантов.
- Впоследствии в сеть выложили спутниковые снимки с последствиями атаки. Судя по фото, оккупантам теперь понадобится значительный промежуток времени, чтобы восстановить утраченный боекомплект.