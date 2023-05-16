Эффект HIMARS: "хлопок" в Луганске создает немалые проблемы для россиян

В Луганске, который раньше фактически не обстреливали, в последние дни очень тревожно и неспокойно. "Хлопок" во временно оккупированном городе создает много хлопот оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. По его словам, для российских военных станет больше проблем не только в самом Луганске, но и по всей линии фронта.

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Россияне вынуждены решать логистические проблемы

В последние дни во временно оккупированном Луганске очень неспокойно. Прилетало и в военкомат, и в "академию МВД", и даже в барбершоп, где в то время был коллаборант Игорь Корнет. Все это негативно влияет на состояние российского войска в целом.

Поражения складов оружия, командных пунктов и воинских частей прежде всего нарушают логистику, поставку и систему боевого управления. Все зависит от количества (ударов – 24 канала). Точечные удары – это хорошо, но какой-то системный эффект могут дать только массовые поражения,

– отметил Давид Гендельман.

По его словам, это немного напоминает эффект HIMARS, который был летом прошлого года. Из-за него россияне были вынуждены оттягивать склады боеприпасов и командные пункты в тыл. А это очень нелегкая работа, и ее не всегда можно сделать.

"Любое нарушение логистики или вообще, создание каких-либо проблем противнику на войне – это всегда полезно. И если сейчас действительно глубина поражения для Украины стала больше, то это создает для россиян очень много проблем", – подчеркнул военный эксперт.

Стоит отметить, что это не только создаст дополнительные хлопоты оккупантам в Луганске, но и на всей длинной линии фронта. Ведь новые ракеты Storm Shadow смогут доставать до любого уголка временно оккупированных территорий Украины.

В Украине официально не комментировали "хлопок" в Луганске. В то же время, Служба безопасности Украины подтвердила 24 Каналу, что за подрывом предателя Игоря Корнета стоят украинские спецслужбы.

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