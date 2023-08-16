Ракетная атака России на Львов: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
Источник:Максим Козицкий
Россия провела по Украине массовую ракетную атаку утром 15 августа. Наша ПВО сбила 16 вражеских целей, однако некоторые российские ракеты попали в города, в частности, во Львов.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал последствия атаки России по Львову. Он поделился подробностями в соцсетях.
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В каком состоянии находятся пострадавшие
По словам Козицкого, 4 из 6 человек, госпитализированных 15 августа, остаются лечиться в медучреждениях. У одного пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другого – перелом. Еще у двух человек гипертонический криз.
Сколько домов повреждено
Глава Львовской ОВА также рассказал о последствиях российского теракта.
Во Львове повреждено около 100 домов. О потребности в отселении и обеспечении временным жильем заявили 4 семьи, а это 12 человек,
– сказал он.
Козицкий также сообщил о принятом на заседании Львовской городской комиссии ТЭБ и ЧС решении по выделению 20 миллионов гривен. Эти деньги из резервного фонда пойдут на ликвидацию последствий ракетного удара России по городу.
Подробности ракетной атаки на Львов
- Во Львовской области работало наше ПВО. Однако 6 крылатым ракетам удалось долететь до Львовщины и нанести ущерб. Россия ударила, в частности, по двору детского сада, из-за чего на его территории образовалась большая воронка.
- Также обломки российских ракет повредили жилища на Каховской улице и Патона, а также гипермаркет. Кроме этого определенные дома получили повреждения из-за взрывной волны.
- Россия также обстреляла область. К счастью, обошлось без жертв. Общая численность пострадавших составляет 15 человек.