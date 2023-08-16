Ракетная атака России на Львов: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Россия провела по Украине массовую ракетную атаку утром 15 августа. Наша ПВО сбила 16 вражеских целей, однако некоторые российские ракеты попали в города, в частности, во Львов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал последствия атаки России по Львову. Он поделился подробностями в соцсетях.

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В каком состоянии находятся пострадавшие

По словам Козицкого, 4 из 6 человек, госпитализированных 15 августа, остаются лечиться в медучреждениях. У одного пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другого – перелом. Еще у двух человек гипертонический криз.

Сколько домов повреждено

Глава Львовской ОВА также рассказал о последствиях российского теракта.

Во Львове повреждено около 100 домов. О потребности в отселении и обеспечении временным жильем заявили 4 семьи, а это 12 человек,

– сказал он.

Козицкий также сообщил о принятом на заседании Львовской городской комиссии ТЭБ и ЧС решении по выделению 20 миллионов гривен. Эти деньги из резервного фонда пойдут на ликвидацию последствий ракетного удара России по городу.

Подробности ракетной атаки на Львов