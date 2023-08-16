Голова Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував наслідки атаки Росії по Львову. Він поділився подробицями у соцмережах.

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У якому стану перебувають постраждалі

За словами Козицького, 4 з 6 людей, яких госпіталізували 15 серпня, залишаються лікуватися у медзакладах. В одного постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, а в іншого – перелом. Ще у двох людей гіпертонічна криза.

Скільки будинків пошкоджено

Голова Львівської ОВА також розповів про наслідки російського теракту.

У Львові пошкоджені близько 100 будинків. Про потребу у відселенні та забезпеченні тимчасовим житлом заявили 4 сім'ї, а це 12 осіб,

– сказав він.

Козицький також повідомив про ухвалене на засіданні Львівської міської комісії ТЕБ і НС рішення щодо виділення 20 мільйонів гривень. Ці гроші з резервного фонду підуть на ліквідацію наслідків ракетного удару Росії у місті.

Подробиці ракетної атаки на Львів