Во Львовской области была угроза атаки дронами: в ОВА объяснили, почему звучали звуки взрывов

Ночью 13 мая во Львовской области объявляли воздушную тревогу. Местные жители слышали звуки взрывов.

Глава ОВА рассказал, что в области была угроза атаки дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах во Львовской области

Отбой воздушной тревоги во Львовской области объявили около 07:09. Заметим, что до этого Максим Козицкий попросил жителей воздержаться от распространения ложной информации о взрывах.

Была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. Во Львовской области спокойно. Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, – это эхо работы ПВО в другой области,

– отметил глава ОВА.

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О звуках, подобных взрывам, сообщали еще до начала воздушной тревоги. Ее объявили на территории региона в 05:06. Позже местные жители сообщали о повторных взрывах.