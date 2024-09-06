В ГСЧС показали последствия атаки "Шахедов" на Мурованное во Львовской области

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Львовскую область ударными БПЛА. В селе Каменное в результате падения обломков беспилотника произошел пожар.

Ранее во Львовской ОВА сообщали, что обломки сбитого "Шахеда" упали в промышленной зоне. К счастью, в результате атаки травмированных и погибших нет.

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Спасатели показали последствия атаки

Воздушную тревогу во Львовской области объявили около часа ночи. Впоследствии стало известно о движении "Шахедов" в регионе. Во второй раз за ночь воздушную тревогу во Львовской области объявили в 02:43.

Всего в ночь на 6 сентября Россия выпустила по Львову 3 ударных БПЛА типа "Шахед". Все были уничтожены силами ПВО.

По словам ГСЧС, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля. В 04:42 огнеборцам удалось ликвидировать пожар – то есть огонь потушили за 1,5 часа.

К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.

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Обломки БПЛА упали в селе Мурованн6ое Львовского района / Фото: ГСЧС Львовщины

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также отмечал, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "Шахед" – "Герань-2". Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. Через 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат,

– рассказал он.

К слову, этой ночью российские войска также обстреляли сразу несколько районов Днепропетровской области. В частности, в Синельниковском районе было уничтожено хозяйственное сооружение и повреждены жилые дома. В Павлоградском районе в результате атаки загорелась сухая трава и лес.

Россияне также били по Никопольскому району беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО "Град". К сожалению, по данным Днепропетровской ОВА, в райцентре есть пострадавшие – это 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Также на Никопольщине были повреждены 11 домов местных, гараж, 2 авто и лодка.