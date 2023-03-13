Над Мариуполем – дым и поднята вражеская авиация: говорят о "хлопке" с детонацией

13 марта 2023, 15:51
Читати новину українською

Источник:

Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе у "второй армии мира" началась паника. Сейчас в городе работает вражеская ПВО, а также поднята российская авиация.

Также в одном из районов сообщают о "хлопке" с детонацией. В городе раздаются взрывы за взрывом.

Важно От Мелекиного до Ялты: в Мариупольском районе ночью цвел мощный "хлопок"

Что происходит в Мариуполе

Как рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, 13 марта российские террористы подняли свою авиацию – над городом на малой высоте было зафиксировано два самолета.

Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты. А в это время оккупанты не могут выбрать Папу,
– заявил Андрющенко.

Также стало известно, что по линии Рад-Украина-Агробаза дважды сработала вражеская ПВО. На третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23.

Вражеская авиация в Мариуполе: смотрите видео

"Хлопок" с детонацией

Позже Андрющенко уточнил, что в направлении Старого Крыма произошел "хлопок" с детонацией.

"Взрыв за взрывом. Говорили же, самолеты – верный признак хлопка", – отметил советник мэра.

В Мариуполе раздаются взрывы / фото Петра Андрющенко

Ситуация в Мариуполе: последние новости

  • Накануне цветение "хлопка" было слышно в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".
  • Также недавно в Мариуполе вблизи аэропорта посетил "хлопок", в результате чего загорелся частный дом, а оккупанты запутались в собственной лжи о том, что же на самом деле произошло.
  • Так, сначала захватчики говорили о работе ПВО, потом о прилете. А позже – о бытовом пожаре.
  • Советник городского головы Мариуполя сообщил, что из-за обломков, упавших на дом в результате работы ПВО, дотла сгорел частный жилой дом.
  • 10 марта в Мариуполе на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича раздалось 20 взрывов.
  • Также ночью "хлопок" посетил поселок Мангуш. По информации Петра Андрющенко, в результате взрывов 20 окупантов стали "хорошими русскими" и 7 еще готовятся к этому.

Автор: Софія Ковнір