Над Мариуполем – дым и поднята вражеская авиация: говорят о "хлопке" с детонацией
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе у "второй армии мира" началась паника. Сейчас в городе работает вражеская ПВО, а также поднята российская авиация.
Также в одном из районов сообщают о "хлопке" с детонацией. В городе раздаются взрывы за взрывом.
Важно От Мелекиного до Ялты: в Мариупольском районе ночью цвел мощный "хлопок"
Что происходит в Мариуполе
Как рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, 13 марта российские террористы подняли свою авиацию – над городом на малой высоте было зафиксировано два самолета.
Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты. А в это время оккупанты не могут выбрать Папу,
– заявил Андрющенко.
Также стало известно, что по линии Рад-Украина-Агробаза дважды сработала вражеская ПВО. На третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23.
Вражеская авиация в Мариуполе: смотрите видео
"Хлопок" с детонацией
Позже Андрющенко уточнил, что в направлении Старого Крыма произошел "хлопок" с детонацией.
"Взрыв за взрывом. Говорили же, самолеты – верный признак хлопка", – отметил советник мэра.
В Мариуполе раздаются взрывы / фото Петра Андрющенко
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Накануне цветение "хлопка" было слышно в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".
- Также недавно в Мариуполе вблизи аэропорта посетил "хлопок", в результате чего загорелся частный дом, а оккупанты запутались в собственной лжи о том, что же на самом деле произошло.
- Так, сначала захватчики говорили о работе ПВО, потом о прилете. А позже – о бытовом пожаре.
- Советник городского головы Мариуполя сообщил, что из-за обломков, упавших на дом в результате работы ПВО, дотла сгорел частный жилой дом.
- 10 марта в Мариуполе на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича раздалось 20 взрывов.
- Также ночью "хлопок" посетил поселок Мангуш. По информации Петра Андрющенко, в результате взрывов 20 окупантов стали "хорошими русскими" и 7 еще готовятся к этому.