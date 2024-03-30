Прекрасно совпала с грозой, – Андрющенко рассказал детали "хлопка" в Мариуполе

Около 22:00 29 марта в Мариупольском районе отработала российская "пе-ве-о". Взрывы прогремели в районах населенных пунктов Асланово, Кальчик и Гранитное.

Отголоски даже слышал районный центр, расположенный в 10 километрах от эпицентра. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу обо всех деталях "хлопка".

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Последствия взрывов 29 марта

"Вчерашний вечерний "хлопок" прекрасно совпал с грозой, которая была в городе. Она позволила сначала спокойно "отбавовнить", а потом посмотреть, что там "отбавовнуло", не очень привлекая к этому внимание", – сказал Андрющенко.

Почти дважды "прилетело" по территории, расположенной между селами Асланово, Кальчик и Гранитное, которые известны железной дорогой. Там есть недостроенные тоннели в "тупиках" железнодорожной ветки, где россияне систематически и очень неплохо прячут технику и ПВО.

Ночью же враги вывели противовоздушные системы, к тому же чрезвычайно удачно. Зафиксирован прилет по одной системе С-300, по крайней мере по ее части. Учитывая это, россияне провели "зачистки" в районах этих трех сел. Они ходили от дома к дому, все проверяли и выспрашивали "нет ли здесь проукраинских активов".

Прилетело очень удачно, если прибегли к таким мерам. Четыре гусеничные техники были выведены из строя, мы видели. Предположительно, это танки. Опять-таки нельзя подойти ближе, поэтому не буду рассказывать, что "мы всех победили". Но попадание чувствительное,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Российская "пе-ве-о" также отработала 30 марта

Петр Андрющенко рассказал, что уже 30 марта более 20 минут в Мариуполе работала российская ПВО. Сначала в трех районах города, затем на севере Мариупольского района вблизи сел Асланово – Кальчик – Гранитное.

Если "пе-ве-о" работает вблизи этого "треугольника", то летит мимо Мариуполя в сторону российского Таганрога и Ростова-на-Дону. Туда обычно неплохо прилетает. Ждем новой информации.

Россияне писали, что сбили "что-то" над Никольским районом. А поскольку им верить нельзя, поэтому вскорее будут уточнения. Сейчас происходит поиск, что это могло быть.

Учитывая опыт, не опускаем руки. Если вечер так начинается, то, возможно, что-то будет дальше веселее,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Интересно то, что только закончила работать вражеская система ПВО, россияне одновременно подняли три самолета. Это означает, что суда вышли на перехват "чего-то", то есть "что-то" им угрожает. Поэтому, вероятно, вечером будут какие-то приятные новости.

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