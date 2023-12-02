"База оккупантов устала": в Мариуполе раздался мощный взрыв
Во временно оккупированном Мариуполе днем 2 декабря прогремел мощный взрыв. Вероятно, "хлопок" посетил базу россиян.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Сообщения о взрывах в сети начали появляться около 11:30 в местных телеграм-каналах, передает 24 Канал.
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В Мариуполе "хлопок" посетил базу оккупантов
Андрющенко уточни, что взрывы во временно оккупированном Мариуполе прогремели около 11:20. Громче всего было в Кальмиусском районе города. По предварительной информации, взрывы прогремели на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где оккупанты обустроили собственную базу.
Детали впоследствии. Но, суббота начинает играть интересными цветами,
– заинтриговал Андрющенко.
Тем временем Мариуполь.Сопротивление сообщает, что, предварительно, "на Ильича внутри завода стало чуть меньше оккупантов". Сейчас детали мощного "хлопка" неизвестны.
Смотрите на карте, где находится ММК имени Ильича в Мариуполе.
Позже Андрющенко в эфире 24 Канала сообщил, что с территории завода уже начали вывозить тела погибших и раненых. Впрочем, информация еще нуждается в уточнении. Кроме того, советник мэра Мариуполя добавил, что оккупанты объяснили взрывы в городе "разминированием".
Какая ситуация в оккупированном Мариуполе: последние новости
- Во временно оккупированном Мариуполе загадочно погибло 6 оккупантов. Известно, что двое были застрелены прямо на улице – одним из них был российский офицер. Четверо других россиян обнаружили мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. К слову, возле ликвидированных оккупантов нашли портрет Владимира Путина.
- Непогода, которая в конце ноября накрыла Украину, навредила и россиянам. Так, шторм ударил и по базам оккупантов. Как сообщил Андрющенко, захватчики потеряли очень много средств связи, установленные на базах.
- В Мариуполе резко возрос уровень радиации на пляжах. Андрющенко заявил, что норма превышена в 15,5 раза, однако оккупанты пытаются успокоить местных жителей. Мол, "все показатели в пределах нормы", а причины повышения – шторм. Однако Андрющенко отверг слова оккупантов и подчеркнул, что в Мариуполе существуют так называемые "черные пески", которые фонят. Кроме того, высокий уровень радиации должен быть и на "Азовстали", однако оккупанты не собирают там материалы для анализов.