"База оккупантов устала": в Мариуполе раздался мощный взрыв

Во временно оккупированном Мариуполе днем 2 декабря прогремел мощный взрыв. Вероятно, "хлопок" посетил базу россиян.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Сообщения о взрывах в сети начали появляться около 11:30 в местных телеграм-каналах, передает 24 Канал.

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В Мариуполе "хлопок" посетил базу оккупантов

Андрющенко уточни, что взрывы во временно оккупированном Мариуполе прогремели около 11:20. Громче всего было в Кальмиусском районе города. По предварительной информации, взрывы прогремели на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где оккупанты обустроили собственную базу.

Детали впоследствии. Но, суббота начинает играть интересными цветами,

– заинтриговал Андрющенко.

Тем временем Мариуполь.Сопротивление сообщает, что, предварительно, "на Ильича внутри завода стало чуть меньше оккупантов". Сейчас детали мощного "хлопка" неизвестны.

Смотрите на карте, где находится ММК имени Ильича в Мариуполе.

Позже Андрющенко в эфире 24 Канала сообщил, что с территории завода уже начали вывозить тела погибших и раненых. Впрочем, информация еще нуждается в уточнении. Кроме того, советник мэра Мариуполя добавил, что оккупанты объяснили взрывы в городе "разминированием".

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