Военный эксперт предположил, какое вооружение стало причиной "хлопка" в Мариуполе
На этой неделе мы видели "хлопок" почти по всему оккупированному Востоку Украины. В частности, она стала регулярной гостьей в Мариуполе.
Так, в Мариуполе взрывы звучали на складах с боекомплектами российских оккупантов, куда долгое время ничего не прилетало. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Какое вооружение могло стать причиной "хлопка" в Мариуполе
Военный эксперт также напомнил, что Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявлял, что сегодня для ВСУ не имеет большого значения расстояние в 100 или 150 километров.
Это внушает надежду и оптимизм, что украинские защитники, вероятно, уже получили управляемые бомбы на 72 километра JDAM. Это технология, которая позволяет неуправляемые авиационные бомбы превращать в управляемые. Впрочем, это, конечно, не ракеты с дальностью поражения 150 километров.
Что касается дальнобойных систем на 150 километров, из того, что объявлялось и может быть – это GLSDB,
– предположил военный эксперт.
В таком случае можно предположить, что партнеры поставили обещанные боеприпасы раньше. Эти управляемые авиационные бомбы имеют дальность поражения именно 150 километров.
Мусиенко предположил, какое оружие могло стать причиной "хлопка" в Мариуполе: смотрите видео
Кроме того, к зенитным ракетным системам HIMARS разрабатывали модифицированную ракету GMLRS, с дальностью в 150 километров. Производитель сообщал, что вскоре она должна стать на конвейер. Возможно, ее производство запустили раньше и эти образцы уже поступили в ВСУ.
"Видимо, мы что-то получили или имеем. Что главное не просто имеем, а видим результат работы этих видов вооружения", – подытожил Мусиенко.
Взрывы в Мариуполе: что известно
- Во временно оккупированном Мариуполе участился "хлопок". Первые взрывы в городе прогремели вечером 21 февраля. Впоследствии – ночью против 22 февраля и утром. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что ВСУ ударили в склад с боеприпасами и военную базу российских захватчиков.
- Очередной "хлопок" посетил оккупированный россиянами город на Донбассе вечером 24 февраля. На складах с боекомплектом врага снова звучали взрывы.
- Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что удары по позициям россиян в Мариуполе свидетельствуют о том, что ВСУ нашли способ бить россиян в тылу.