Партизаны подтвердили уничтожение российского склада в Мариуполе: у пропагандистов истерика

Украинские партизаны подтвердили, что в Мариуполе уничтожен склад вражеских боеприпасов. Более того, за прошедшие сутки у оккупантов было слышно детонацию оружия.

О последствиях "хлопка" сообщило "Мариупольское сопротивление". Известно даже количество и тип техники врагов, которые удалось ликвидировать.

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Какие последствия "хлопка" в Мариуполе

Группа "Мариупольского сопротивления" подтвердила ликвидацию боекомплекта. Об этом видно за:

ярким пожаром в районе Новоселовки Центрального района города;

"саундтреком" детонации снарядов

Последствия "хлопка" в Мариуполе: смотрите видео

Кроме складов БК и ПСМ, наш "хлопок" уничтожил:

2 боевые машины пехоты;

1 танк;

1 самоходную артиллерийскую установку;

50 оккупантов в состоянии 200-х или тяжелых 300-х.



Уничтоженная техника врага в Мариуполе



Россияне теряют технику и личный состав в городе

Из-за сложности и охраны территории попадания продолжаем сбор данных по реалиям "хлопка",

– сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Также он отметил, что из-за успешного "хлопка" у мариупольских пропагандистов настоящая истерика, они уже не подбирают выражения. Местные жители не очень верят в лживые слова о "работе ПВО" и, что "все спокойно".

Истерика у оккупантов из-за "хлопка" и комментарии местных / Скриншоты Андрющенко

У оккупантов новый "хлопок"

Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил ориентировочно в 9:28 25 февраля, что у россиян новый "хлопок" во временно оккупированном Мариуполе.

Сообщается о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии села Ялта и села Юрьевка (место большой концентрации оккупантов). Уточняем,

– писал Андрющенко.

Уже ориентировочно в 10:58 советник уточнил, что предварительно звуки взрывов раздавались на побережье Мариупольского района (Ялта-Урзуф). По его данным, это возобновление тренировок мобилизованных россиян на полигоне в районе Бабах-Тарама.

По словам Петра Андрющенко, врагов готовят к переходу в состояние "хороших русских".