В Мариуполе за неделю было 14 взрывов: в разведке объяснили, почему это беспокоит Россию
Источник:Министерство обороны Великобритании
Славный Мариуполь сегодня находится под временной оккупацией. С 21 февраля сообщали о 14 взрывах вокруг захваченного города.
Взрывы прозвучали в хранилищах боеприпасов в аэропорту, двух топливных складах и сталелитейном заводе, который Россия использует как военную базу. Об этом сообщили британские разведчики.
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Почему взрывы в Мариуполе беспокоят оккупантов
Мариуполь расположен не менее за 80 километров от линии фронта.
Россия, вероятно, будет озабочена тем, что непонятные взрывы происходят в зоне, которую она раньше оценивала как выходящую за пределы обычных украинских ударных возможностей,
– отметили в разведке.
В Минобороны Британии подчеркнули, что хотя Мариуполь был значительно разрушен в начале войны, но он важен для России, поскольку является самым большим городом, который оккупанты захватили в 2022 году. В настоящее время захватчики все еще контролируют его.
К тому же, Мариуполь расположен на ключевом логистическом пути.
Взрывы в Мариуполе: все, что известно
- Первые взрывы в Мариуполе прогремели вечером 21 февраля. Позже они были зафиксированы ночью против 22 февраля и утром.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что ВСУ ударили в склад с боеприпасами и военную базу российских оккупантов.
- 24 февраля в Мариуполе снова услышали мощные взрывы. Они раздались на складах с боекомплектом врага.
- Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что удары по позициям россиян в Мариуполе свидетельствуют о том, что ВСУ нашли способ бить россиян в тылу.