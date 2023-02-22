После серии взрывов в Мариуполе оккупанты подняли в небо самолеты: россияне ноют о "новом оружии"
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. После стало известно, что активизировалась авиация захватчиков и они начали ныть.
Россияне полагали, что смогут спокойно обустраивать под себя Мариуполь после того, как его захватят. Однако все же жить им время от времени мешает "хлопок", в том числе первые за последнее время взрывы прогремели в городе вечером 21 февраля. В пресс-службе горсовета населенного пункта утром на следующий день сообщили, что оккупанты подняли в небо самолеты.
Смотрите также Пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом: видео с пленным вагнеровцем
В то же время 24 Канал со ссылкой на нытье вражеского военного корреспондента Ивана Утенкова информирует о том, что захватчики опасаются якобы "нового оружия", которое могло появиться у украинских военных.
В Мариуполе тревожно: оккупанты в шоке
Заметим, что уже долгое время российское информационное пространство захватили новости о том, что в Мариуполе якобы происходит "строительство бешеными темпами". Однако, очевидно, во вторник, 22 февраля, захватчикам пришлось приостановить так называемую "большую стройку" и задуматься о том, что в город регулярно может наведываться "хлопок".
Захватчики подняли в небо самолеты после взрывов: смотрите видео пресс-службы Мариупольского горсовета
Собственно, один из российских пропагандистов в своих социальных сетях распространил видео, на котором жалуется на то, что Мариуполь "ни с того ни с сего" начали бомбить. Это вызвало у оккупанта искреннее удивление, ведь он посмел подумать, что между украинскими и российскими властями есть определенные "договоренности".
Ночка была веселая. Вчера были в Мариуполе. Я шокирован, что его начали бомбить. Настолько плотно его застраивали, настолько туда вливают деньги, что мне казалось, что есть определенная "договоренность" относительно того, что этот город обойдет происходящее,
– сетовал военкор Утенков.
Кроме того, по его мнению, Мариуполь начали бомбить каким-то неизвестным "новым оружием", а также следует в ближайшие дни ожидать новостей о том, что в городе чаще будет цвести "хлопок".
Пропагандист жалуется на активизацию "хлопка" в Мариуполе: смотрите видео из его социальных сетей
Что известно о последних взрывах в Мариуполе
- Первая серия взрывов прогремела вечером 22 февраля, вторая – ночью, а третья – утром следующего дня. Оккупанты, как всегда, вопили о том, что во всех случаях сработали системы противовоздушной обороны.
- Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко констатировал, что подтверждено попадание в склад БК в Аэропорту. Кроме того, зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК имени Ильича (Кальмиусский район).
- В то же время были сообщения из неофициальных источников о якобы 2 попаданиях вблизи АС-2 в центральном районе города.