После серии взрывов в Мариуполе оккупанты подняли в небо самолеты: россияне ноют о "новом оружии"

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. После стало известно, что активизировалась авиация захватчиков и они начали ныть.

Россияне полагали, что смогут спокойно обустраивать под себя Мариуполь после того, как его захватят. Однако все же жить им время от времени мешает "хлопок", в том числе первые за последнее время взрывы прогремели в городе вечером 21 февраля. В пресс-службе горсовета населенного пункта утром на следующий день сообщили, что оккупанты подняли в небо самолеты.

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В то же время 24 Канал со ссылкой на нытье вражеского военного корреспондента Ивана Утенкова информирует о том, что захватчики опасаются якобы "нового оружия", которое могло появиться у украинских военных.

В Мариуполе тревожно: оккупанты в шоке

Заметим, что уже долгое время российское информационное пространство захватили новости о том, что в Мариуполе якобы происходит "строительство бешеными темпами". Однако, очевидно, во вторник, 22 февраля, захватчикам пришлось приостановить так называемую "большую стройку" и задуматься о том, что в город регулярно может наведываться "хлопок".

Захватчики подняли в небо самолеты после взрывов: смотрите видео пресс-службы Мариупольского горсовета

Собственно, один из российских пропагандистов в своих социальных сетях распространил видео, на котором жалуется на то, что Мариуполь "ни с того ни с сего" начали бомбить. Это вызвало у оккупанта искреннее удивление, ведь он посмел подумать, что между украинскими и российскими властями есть определенные "договоренности".

Ночка была веселая. Вчера были в Мариуполе. Я шокирован, что его начали бомбить. Настолько плотно его застраивали, настолько туда вливают деньги, что мне казалось, что есть определенная "договоренность" относительно того, что этот город обойдет происходящее,

– сетовал военкор Утенков.

Кроме того, по его мнению, Мариуполь начали бомбить каким-то неизвестным "новым оружием", а также следует в ближайшие дни ожидать новостей о том, что в городе чаще будет цвести "хлопок".

Пропагандист жалуется на активизацию "хлопка" в Мариуполе: смотрите видео из его социальных сетей

Что известно о последних взрывах в Мариуполе