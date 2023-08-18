Идет ликвидация врага, – мэр Мелитополя рассказал, куда в город пришел "хлопок"
Утром 18 августа в районе Нового Мелитополя раздались взрывы. Именно в этой части города отмечалось большое скопление российских военных.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также эта часть города граничит с направлением на Херсонскую область и во временно оккупированный Крым.
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Что происходит в Мелитополе
С утра российские оккупанты суетятся возле железнодорожного переезда. По словам Федорова, они получили информацию, что он якобы заминирован. Россияне осматривают территорию, останавливают и проверяют автомобили – на месте образовалась огромная пробка.
Вчера "хлопок" посетил берег Молочного Лимана, где враг расположил свой тренировочный полигон для мобилизованных, сконцентрировал технику и склады с боеприпасами. То есть идет ликвидация там, где враг рассказывал о тыле и сложном доступе,
– рассказал мэр Мелитополя.
Относительно так называемого тыла, о котором заявляют оккупанты, интенсивность боевых действий там за последние 2 месяца усилилась. Речь идет о таких районах, как Бердянск, Мелитополь, Приморск.
"Там ежедневно идет ликвидация врагов", – подчеркнул Федоров.
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Как действуют оккупанты
Впрочем, россияне продолжают строить дополнительные линии обороны. Речку Молочную, которая располагается вблизи Мелитополя, оккупанты превращают в своеобразное защитное сооружение.
"По их мнению, она исключит возможность прохода наших войск в Мелитополь. Но это точно их (россиян – 24 Канал) не спасет", – подчеркнул Иван Федоров.
Также оккупанты продолжают строить защитные сооружения от Мелитополя до Крыма, поскольку осознают, что эти территории будут освобождены.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- В Приазовье возле Мелитополя раздался мощный взрыв. Вероятно, была уничтожена тренировочная и военная база российского врага.
- 12 августа на трассе Мелитополь – Бердянск вспыхнул топливозаправщик врага. В результате оккупанты временно закрыли сухопутный коридор в оккупированный Крым, что влияет на их логистику.
- В Мелитополе вооруженные российские оккупанты приставали к несовершеннолетней девушке. Местные пытались защитить ее.