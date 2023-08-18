Идет ликвидация врага, – мэр Мелитополя рассказал, куда в город пришел "хлопок"

Утром 18 августа в районе Нового Мелитополя раздались взрывы. Именно в этой части города отмечалось большое скопление российских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также эта часть города граничит с направлением на Херсонскую область и во временно оккупированный Крым.

Смотрите также Вбиваем клин в одну из самых мощных линий обороны: что происходит возле Работиного

Что происходит в Мелитополе

С утра российские оккупанты суетятся возле железнодорожного переезда. По словам Федорова, они получили информацию, что он якобы заминирован. Россияне осматривают территорию, останавливают и проверяют автомобили – на месте образовалась огромная пробка.

Вчера "хлопок" посетил берег Молочного Лимана, где враг расположил свой тренировочный полигон для мобилизованных, сконцентрировал технику и склады с боеприпасами. То есть идет ликвидация там, где враг рассказывал о тыле и сложном доступе,

– рассказал мэр Мелитополя.

Относительно так называемого тыла, о котором заявляют оккупанты, интенсивность боевых действий там за последние 2 месяца усилилась. Речь идет о таких районах, как Бердянск, Мелитополь, Приморск.

"Там ежедневно идет ликвидация врагов", – подчеркнул Федоров.

Ситуация на Запорожском направлении: смотреть видео

Как действуют оккупанты

Впрочем, россияне продолжают строить дополнительные линии обороны. Речку Молочную, которая располагается вблизи Мелитополя, оккупанты превращают в своеобразное защитное сооружение.

"По их мнению, она исключит возможность прохода наших войск в Мелитополь. Но это точно их (россиян – 24 Канал) не спасет", – подчеркнул Иван Федоров.

Также оккупанты продолжают строить защитные сооружения от Мелитополя до Крыма, поскольку осознают, что эти территории будут освобождены.

Ситуация в Мелитополе: последние новости