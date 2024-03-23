Специальная акция: в Мелитополе два взрыва уничтожили оккупантов и их технику

На территории Мелитополя 22 марта прозвучало два мощных взрыва. В Главном управлении разведки рассказали, что в результате инцидента оккупанты лишились личного состава и техники.

Соответствующий инцидент стал следствием действий украинской разведки и партизан. В то же время точная информация о потерях россиян устанавливается.

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Взрывная акция

На территории временно оккупированного Мелитополя ночью произошло два взрыва. Стало известно, что они являются следствием специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления. Отмечается, что успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.

По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot",

– сообщили в разведке.

В ГУР отметили, что точные потери врага по состоянию на сейчас неизвестны – информация уточняется.

Что-то ярко пылает во временно оккупированном Мелитополе / ГУР

Взрывы на оккупированных территориях