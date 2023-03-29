В Мелитополе было слышно несколько громких взрывов: у аэродрома – дым

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье было ночью неспокойно. О взрывах писали местные жители – также впоследствии их подтвердили официальные власти города.

В ночь на 29 марта в захваченный россиянами Мелитополь в очередной раз приходил "хлопок", о чем написали местные телеграм-каналы и городской голова Иван Федоров. Он отметил, что было громко во всех районах города.

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"Мелитопольский салют"

Как сообщили пропагандистские ресурсы, "хлопок" приходил вблизи аэродрома, расположенного в одном из районов города, и на другие локации. Вместе с тем якобы российской ПВО "удалось сбить" все воздушные цели.

Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба,

– также написал Федоров.

Кроме того, можно увидеть кадры, подтверждающие, что в Мелитополе у захватчиков ночью кто-то "запустил салюты". В то же время, после того, как прогремела серия взрывов, в небе можно было увидеть из разных уголков населенного пункта огромный столб дыма.

Мощные взрывы в Мелитополе: смотрите видео с телеграм-каналов



Последствия серии взрывов в городе / Фото из анонимного телеграм-канала

Предыдущий "хлопок" в Мелитополе