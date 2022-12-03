Когда курение убивает: в Мелитопольском районе слышали мощные взрывы и автоматные очереди
Источник:Иван Федоров
Что-то очень странное происходит с россиянами на оккупированных территориях. Все потому, что они продолжают курить в запрещенных местах. К примеру, в Мелитопольском районе.
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, местные жители сообщили о взрывах на оккупированной территории. Их слышали в районе Михайловки, что в 50 километрах от самого Мелитополя.
Читайте также ВСУ под Мелитополем передали оккупантам горячий привет: у россиян много "двухсотых" и "трехсотых"
Раздаются и взрывы, и автоматные очереди
Также он отметил, что что-то детонирует вблизи Плодородного. Этот населенный пункт расположен в почти 20 километрах от Михайловки. Кроме того, жители сообщают об автоматных очередях. Пока это все имеющиеся у нас детали.
Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает,
– иронически добавил Федоров.
Как отмечают в "РИА Мелитополь", неспокойно и в самом Мелитополе. Жители сообщили об активном передвижении техники оккупантов в районе Центрального рынка. Очевидцам даже удалось снять машину во время движения.
В Мелитополе сняли передвижение техники врага: смотрите видео
В издании выразили надежду, что это очередной "жест доброй воли", а не передислокация. К примеру, из Васильевки враг решил начать отводить свои войска. Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук.
По его словам, освобождение Васильевки откроет прямую дорогу в Энергодар для наших защитников. А значит, существует вероятность, что и с Запорожской АЭС оккупанты уйдут, продемонстрировав очередной "жест доброй воли".
Какая сейчас ситуация в Запорожской области
- Известно, что враг начал отводить свои войска с Запорожского направления. Речь идет о населенных пунктах Пологи, Михайловка, а также Инженерное. По словам военного эксперта Романа Свитана, это связано с увеличением огневого поражения, которое оккупантам наносят ВСУ.
- Военный эксперт Игаль Левин назвал несколько причин, из-за которых россияне могут отводить свои войска. Речь идет о том, что оккупанты могут ротировать свои войска. Или планируют устроить ловушку для защитников Украины.
- Между тем, так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов решил похвастаться изрядной смелостью. Он убеждал, что побывал в Запорожской области. Мол, там он занялся "инспектированием зоны ответственности" российских военных. По факту, сделал несколько пафосных фото в грязи и окопах, которые он мог сделать глубоко в тылу.