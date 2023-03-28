"Хлопок" в Мелитополе: в результате недавних взрывов пострадали десятки оккупантов
27 марта в Мелитополе к оккупантам пришел "хлопок". В результате взрывов пострадали десятки российских террористов.
Сейчас оккупанты находятся в госпитале. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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В Мелитополе из-за "хлопка" пострадало много оккупантов
По словам Федорова, пострадавших захватчиков увезли в детский санаторий, на базе которого в Мелитополе размещается военный госпиталь.
Также городской голова опроверг информацию российских пропагандистов о якобы пострадавших студентах. Это не подтверждено ни одним фото или видео-кадром, и к тому же в подорванных зданиях размещались исключительно россияне.
Кроме того, Федоров рассказал, что в день "хлопка" на совещании руководство депо распорядилось развесить российские флаги на предприятии. После прилета от начальства поступило уже другое указание – убрать триколор.
Мощные взрывы в Мелитополе 27 марта: что известно
- 27 марта на территории временно оккупированного Мелитополя раздалось несколько мощных взрывов.
- Позже стало известно, что густой "хлопок" посетил микрорайон вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.
- Иван Федоров сообщил, что в результате взрывов "пострадало" захваченное оккупантами здание, где размещались вражеские силовые структуры. Партизаны сообщали, что есть очень много погибших захватчиков.
- По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ".
- Как оказалось, там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого "МГБ". По словам очевидцев, они видели, как прямо в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные.