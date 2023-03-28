"Хлопок" в Мелитополе: в результате недавних взрывов пострадали десятки оккупантов

27 марта в Мелитополе к оккупантам пришел "хлопок". В результате взрывов пострадали десятки российских террористов.

Сейчас оккупанты находятся в госпитале. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В Мелитополе из-за "хлопка" пострадало много оккупантов

По словам Федорова, пострадавших захватчиков увезли в детский санаторий, на базе которого в Мелитополе размещается военный госпиталь.

Также городской голова опроверг информацию российских пропагандистов о якобы пострадавших студентах. Это не подтверждено ни одним фото или видео-кадром, и к тому же в подорванных зданиях размещались исключительно россияне.

Кроме того, Федоров рассказал, что в день "хлопка" на совещании руководство депо распорядилось развесить российские флаги на предприятии. После прилета от начальства поступило уже другое указание – убрать триколор.

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