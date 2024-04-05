OSINT-исследователь D. mojavensis прокомментировал взрывы в Морозовске. Он проанализировал видео с места событий, которые распространялись по соцсетям.
К теме Атаку на Морозовск провели СБУ и Силы обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено, – источники
Что сказал осинтер
OSINT-исследователь узнал, где именно сняли атаку на Морозовск. После установления геолокации одной из точек съемки он смог определить приблизительные места взрывов по азимуту и скорости распространения звука.
Очевидцы сняли взрывы в Морозовске: смотрите видео
D. mojavensis отметил, что местные жители говорили, что взрывов было больше, чем показано на видео. По его мнению, учитывая эту информацию, можно говорить о существенных убытках, которые были нанесены российскому аэродрому во время атаки дронами.
OSINT-исследователь показал вероятные места взрывов в Морозовске / Карта D. mojavensis
Что известно о "хлопках" в Морозовске
- Утром 5 апреля в российском Морозовске прогремели взрывы. Также в эту пятницу громко было в Ейске и Энгельсе. Все 3 города страны-агрессора имеют аэродромы.
- Впоследствии стало известно, что эти аэродромы были атакованы ударными БпЛА. Источники 24 Канала подтвердили, что атаку на Морозовск провели СБУ и Силы обороны.
- Источники также сообщили, что российские оккупанты понесли потери в авиации. Так, было уничтожено не менее 6 и существенно повреждено 8 военных самолетов противника. Также около 20 оккупантов были ликвидированы или получили ранения.
- Этот аэродром расположен в Ростовской области. Захватчики держат там Су-34, Су-30/35, Су-24, Су-24М.
- Другой OSINT-исследователь MT Anderson предположил, что на момент атаки беспилотниками на аэродроме могли находиться около 26 самолётов. Российская пропаганда традиционно игнорирует информацию о взрывах и их последствиях и отчитывается о якобы успешной работе ПВО и будто бы уничтожении более 40 целей.
- В Морозовске базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк страны-агрессора. Именно оттуда Россия атакует восточную часть Украины УАБами.