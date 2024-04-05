OSINT-дослідник D. mojavensis прокоментував вибухи у Морозовську. Він проаналізував відео з місця подій, що ширилися соцмережами.

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Що сказав осінтер

OSINT-дослідник дізнався, де саме зафільмували атаку на Морозовськ. Після встановлення геолокації однієї з точок зйомки він зміг визначити приблизні місця вибухів по азимуту та швидкості поширення звуку.

Очевидці зафільмували вибухи у Морозовську: дивіться відео



D. mojavensis зазначив, що місцеві жителі казали, що вибухів було більше, ніж показано на відео. На його думку, з огляду на цю інформацію можна говорити про істотні збитки, які були завдані російському аеродрому під час атаки дронами.

OSINT-дослідник показав ймовірні місця вибухів у Морозовську / Карта D. mojavensis

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