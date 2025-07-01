Подмосковье атаковали дроны: там раздавались взрывы, в аэропортах вводили режим "Ковер"
- В Московской области ночью на 18 июля слышали взрывы из-за атаки неизвестных дронов. Это также повлекло введение режима "Ковер" в аэропорту Внуково, что в Москве.
- Местные жители сообщали о взрывах в нескольких районах, в частности в Истринском районе и Зеленограде, а российские ПВО якобы сбили четыре дрона.
Ночь на 18 июля в Московской области прошла совершенно неспокойно. Российский регион атаковали неизвестные дроны, там слышали взрывы, а в одном из аэропортов самой Москвы вводили режим "Ковер".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
К теме В России остановил работу важный завод после ночной атаки БпЛА
Какой была ночь на 18 июля в Московской области?
Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в Истринском районе и рядом со Звенигородом в Московской области. Россияне жаловались, что было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы.
По словам местных, от громкого звука "звенели стекла в рамах". Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что работала ПВО и якобы сбила один беспилотник, который летел на Москву. После этого упали обломки этого неизвестного дрона.
Дрон, который летит в сторону Москвы: смотрите видео
Впоследствии оккупанты говорили, что якобы всего сбили 4 беспилотника.
Как писали очевидцы, не менее 3 взрывов прогремели в пригороде Зеленограда. Жители Бакеева и Дедешино сообщали о громких звуках. Также о взрывах заявляли жители подмосковной Кубинки. От них сработала сигнализация в автомобилях.
После взрывов в Подмосковье сработали сигнализации в автомобилях: смотрите видео
Неспокойно было и в Солнечногорске. Там местные сняли зарево, а также взрывы и работу российской ПВО.
В Солнечногорске видели сбивание неизвестных дронов и взрывы: смотрите видео (18+)
В московском аэропорту Внуково в это время был введен план "Ковер". На вылет задерживались 8 рейсов в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталию, Бодрум и Даламан. А на прилет – 20 рейсов, один отменен. Среди них самолеты в Астану, Саратов, Анталию, Махачкалу, Тбилиси, Петербург, Самару, Стамбул и Бодрум.
Впоследствии на аэродроме все же были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информацию о разрушениях и пострадавших в Московской области россияне не публиковали.