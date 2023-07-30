"Хлопок" в башне, где расположены 3 российских министерства: показываем на карте "Москву-Сити"
В ночь на 30 июля пропагандисты заявили, что Москву якобы атаковали неизвестные беспилотники. Так, взрывы прогремели в "Москва-Сити".
Отмечается, что в башне "Москва-Сити", которую якобы атаковали дроны, размещены сразу три российских министерства. Где расположен этот деловой центр – расскажет и покажет 24 Канал.
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Где расположен центр "Москва-Сити", который атаковали 30 июля
"Москва-Сити" – это деловой район в Москве на Пресненской набережной. "Москва-Сити" включает в себя 6 небоскребов с максимальной высотой 300 метров и больше. Комплекс также имеет в своем составе второе высшее, третье самое высокое, пятое высшее, шестое самое высокое, и седьмое высшее здания в Европе.
Предварительно, в башне, которую якобы атаковал беспилотник в Москве, размещены сразу 3 российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры. Очевидцы показали кадры документации минкомсвязи России, вынесенной из офиса взрывной волной. Министерство находится во второй 42-этажной башне комплекса "IQ-квартал".
Отмечается, что эти три российских министерства разместились весной 2019 года в 42-этажной башне комплекса.
"Москва-Сити" на карте
Ночные взрывы в Москве 30 июля: что известно
- Ночью 30 июля Москву накрыл мощный "хлопок". Так, в башне "Москва-Сити", которую якобы атаковали дроны, размещено сразу три российских министерства.
- В сети уже обнародовали кадры взрывов в Москве и что слышали россияне.
- В российском минобороны заявили, что один дрон якобы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".
- В Московской воздушной зоне было введено временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.
- Также оккупанты на вылет и прилет закрыли московский аэропорт "Внуково". Рейсы оттуда переправляются на другие аэродромы. Кроме того, часть рейсов задерживается.