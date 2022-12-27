Удары по российским аэродромам осложняют России массированные атаки на Украину, – NYT

Недавний взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области заставил россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по украинским энергетическим объектам.

"Хлопок" систематически посещает российские военные аэродромы, где находятся бомбардировщики, запускающие крылатые ракеты по Украине. Поэтому такие удары по авиабазам могут потенциально уничтожить вражеские ракеты еще до их применения.

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Россия истощила свои ресурсы

Издание утверждает, что украинцы сейчас "пессимистично оптимистичны", ведь кроме ядерной угрозы, Россия не может причинить Украине больше вреда, чем она уже делает. Поэтому сокращение ракетных возможностей Москвы перевешивает любую обеспокоенность эскалацией.

Интересно, что недавние взрывы на авиабазах России показывают все большее истощение запасов крылатых и тактических баллистических ракет в стране.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия имеет достаточно ракет для еще двух-трех массированных ракетных ударов по Украине. После этого, по словам Буданова, ракеты в оккупантов закончатся.

Взрывы в "Энгельсе": коротко