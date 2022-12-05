Взрывы на аэродроме в Энгельсе: военный обозреватель предположил, откуда мог лететь беспилотник

В России на территории военного аэродрома "Энгельс" утром 5 декабря произошел "хлопок". РосСМИ сообщили, что взрывы вызвал беспилотник. Есть два момента, откуда этот БПЛА мог прилететь.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Заметим, что это только предположение, поскольку официальной информации о происхождении "хлопка" пока нет.

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Что могло стать причиной взрывов в Энгельсе

Во-первых, вчера появилось сообщение от Укроборонпрома об испытаниях беспилотника украинского производства с дальностью действия до 1000 километров. В концерне отметили, что БПЛА находится уже в финальной стадии испытаний.

По словам военного обозревателя, это лишь условное предположение, но, возможно, в этом и состояло испытание беспилотника. Речь идет о преодолении полей радиоэлектронной борьбы врага.

Второй вопрос – это работа диверсионных групп, которые, возможно, были заброшены на территорию России,

– предположил Попович.

Таким образом, ДРГ могли совершить нападение на военный аэродром россиян в Энгельсе. К тому же это продемонстрировало, что Энгельс не так сильно защищен.

"Эти самолеты стоят как на параде на взлетно-посадочных полосах. Никакой обороны у них нет и россияне, вероятно, вообще не рассчитывали, что кто-то может их достать", – заметил военный обозреватель.

Попович предположил, что могло стать причиной взрывов в Энгельсе: смотрите видео

Взрывы на российских авиабазах: все, что известно

5 декабря в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что на аэродром "Энгельс" прилетел какой-то беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.

Кроме того, в этот день неспокойно было и на военном аэродроме недалеко от Рязани, что в России. Экстренные службы страны-агрессора сообщили, что там произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.

Граждане страны-агрессора уже начали сетовать из-за массовых взрывов в России. Они не понимают, почему в их стране не могут организовать охрану военных объектов.

что Энгельс-2 – одна из важнейших подобных баз в России. Там размещены два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.