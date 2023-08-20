Атака на российскую авиабазу "Сольцы": в ISW рассказали детали о повреждении Ту-22М3

В субботу неизвестный беспилотник атаковал российский аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Впоследствии в сети появились подтверждающие спутниковые фото.

Во время атаки на аэродром "Сольцы" были повреждены несколько стратегических бомбардировщиков страны-агрессора Ту-22М3. Это самолет, несущий сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Х-22, которыми Россия обстреливает Украину

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Что известно об атаке

Утром 19 августа российские телеграмм-каналы начали распространять кадры дыма над авиабазой "Сольцы" Минобороны России заявило, что там начался пожар и традиционно обвинило атаку Украину.

Оккупанты заявили, что якобы сбили "украинский беспилотник" из стрелкового оружия, а огонь от "отражения атаки" повредил один самолет. Российские инсайдеры утверждают, что повреждены по меньшей мере 2 самолета.

Аналитики Института изучения войны со ссылкой на геолокационные снимки от 19 августа говорят, что авиабаза "Сольцы" в тот день действительно была атакована.



Над аэродромом густой дым / твиттер EjShahid

Известно, что в момент атаки БПЛА на авиабазе находилось неустановленное количество сверхзвуковых бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3.

Источник также утверждает, что российские войска переместили невредимый самолет на авиабазу "Оленья" в Мурманской области,

– добавили в ISW.

Путин недоволен своими силами ПВО

По последним данным мониторинговых каналов, на аэродроме "Сольцы" размещалось около 10 единиц Ту-22м3.

К слову, в британской разведке подчеркнули, что удары вглубь России стратегически важны и критичны для Путина, поскольку он верил, что полномасштабное вторжение будет иметь лишь незначительное прямое влияние на россиян.

Так что, вероятно, сейчас диктатор оказывает давление Воздушно-космические силы для усиления ПВО в западном регионе страны. Из-за ударов по России сейчас несладко генералу-полковнику Виктору Афзалову.