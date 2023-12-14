Взрывы на Хмельнитчине, была угроза атаки ракетой на Западе

Российские военные снова запустили "Кинжалы" из МиГ-31К. Известно, что в Хмельницкой области прогремели взрывы. Также была информация о ракете в направлении Житомирской области.

О взрывах в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Суспильного. В общем известно, что враг запустил сразу несколько ракет. И по состоянию на 15:55 угроза сохраняется. По состоянию на 16:17 объявили отбой воздушной тревоги, связанный с возможностью атаки "Кинжалами".

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Россияне запустили сразу несколько ракет

В 15:45 Воздушные силы предупредили о пуске ракет. А через минуту обратились к жителям Киева. В 15:46 стало известно, что направление ракеты – на Староконстантинов в Хмельницкой области. Предупреждали о сразу трех целях.Собственно, в 15:50 стало известно, что в области прогремели взрывы.

Кроме того, в 15:49 Воздушные силы отметили, что ракета в Житомирской области и что она курсирует на запад. Уже в 15:55 предупредили жителей Ровно и Луцка. Призвали оставаться в укрытиях. Доподлинно неизвестно тип ракет. В любом случае – не игнорируйте воздушную тревогу и оставайтесь в безопасных местах.

Обратим внимание, что враг уже атаковал Хмельнитчину сегодня, 14 декабря. Так, в 14:09 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К. По всей Украине тогда объявили воздушную тревогу, а затем стало известно о пуске ракет с территории Липецкой области. Воздушные силы отметили, что возможным направлением полета вражеских целей стала Хмельнитчина, в том числе Староконстантинов.

Как писали СМИ, во время воздушной тревоги на Хмельнитчине раздалось несколько взрывов. Уже в 14:52 Воздушные силы предупредили о новой угрозе. Отметили, что оккупанты выпустили ракеты с территории Курской области в направлении Сумщины.

Прокомментировал атаку спикер Воздушных сил Юрий Игнат. В эфире телемарафона он отметил, что враг нанес удар аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Произошел пуск ракет, и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, на Хмельнитчине был прилет,

– сообщил Игнат.

Чтобы не подыгрывать врагу, представитель не уточнил, куда именно били российские захватчики.

МиГ-31К поднимали уже трижды