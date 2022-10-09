"Сам Шойгу мог организовать": почему министру обороны России выгоден подрыв Крымского моста

Если взрывы на Крымском мосту – это российская операция, то, по всей вероятности, его могли организовать люди с орбиты Шойгу. Министру обороны в определенном смысле выгоден этот "хлопок".

Такое мнение в эфире 24 канала высказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, ФСБ уже давно пытается продвинуть отставку Шойгу. Но обвинять его и российских оккупантов в том, что из-за них произошли эти взрывы – неуместно.

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Как рассказывают российские пропагандисты, взрывы, вероятно, произошли из-за грузовика со взрывчаткой. Поэтому военные вообще здесь ни при чем. Это вопрос ФСБ и местной полиции, которые не слишком тщательно его проверяли.

Пока эта версия (с грузовиком – 24 канал) будет основной, это удар не по Шойгу, а по ФСБ. Оккупанты могут рассказывать, что якобы Шойгу сделал все, что мог – никаких попыток авианалета или беспилотников над мостом не было. Попробуй доказать обратное,

– считает Молчанов.

Почему Шойгу мог организовать эти взрывы

Как отмечает Молчанов, оккупанты способны на любые удивительные поступки, чтобы сохранить свое место под солнцем. Приспешник Путина Шойгу понимает, что конечный крах в войне против Украины не за горами. Он так и останется фанерным генералом без почестей. Поэтому люди Шойгу могут попытаться отвлечь внимание от его отставки, а перебросить провалы на другие спецслужбы.

Если уж на то пошло, он может думать, что нет победы – не будет и позора. Не только Шойгу, но и многие российские генералы, Генштаб. И у них есть инструмент, о котором часто забывают – Главное разведывательное управление Генштаба (ГРУ – 24 канала) – конкурент ФСБ,

– отметил Молчанов.

По его словам, многие российские агенты в Украине служат именно ГРУ, а не ФСБ. Возможно, именно они организовали эти взрывы в ответ на упреки против Шойгу.

Молчанов предположил, что взрывы на Крымском мосту мог организовать Шойгу: смотрите видео

Взрывы на Крымском мосту: коротко