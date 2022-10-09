"Это военно-политическое значение": какая версия подрыва Крымского моста самая реальная

В сети распространяется несколько версий причины взрывов на Крымском мосту. В частности подрыв мог произойти вследствие попадания ракеты, машины со взрывчаткой или заложения ее непосредственно под мост. Реальную же причину мы сможем узнать по окончании войны.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, наиболее вероятной причиной "хлопка" стало проведение операции по уничтожению Крымского моста.

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"Результат глубокой и основательной операции"

Это серьезный результат глубокой и основательной операции.

– отметил военный эксперт.

По его словам, Крымский мост является фактом незаконного строительства на территории нашего государства. Да, Украина имеет основание для уничтожения такой цели.

Какое значение имеет подрыв Крымского моста

Кроме того, Романенко отметил, что подрыв Крымского моста имеет несколько значений, в частности:

чисто военное , поскольку нарушено логистическое обеспечение страны-агрессора;

, поскольку нарушено логистическое обеспечение страны-агрессора; военно-политическое значение, в частности, реакция наших союзников;

значение, в частности, реакция наших союзников; морально-психологическое , как для граждан России, так и Украины;

, как для граждан России, так и Украины; а также военно-экономическое значение. Российские страховые компании приводят информацию, что ущерб вследствие подрыва Крымского моста составляет уже около полумиллиарда рублей.

Романенко объяснил, какое значение имеет подрыв Крымского моста: смотрите видео

Могут быть причастны российские спецслужбы

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что взрывы на Крымском мосту могли инициировать сами же россияне. По его мнению, участие в подготовке взрывов на Крымском мосту могли принимать российские спецслужбы, несмотря на то, что в России будут говорить, что все сделала Украина.

Как все происходило: автомобильная фура из Краснодарского края, юрисдикция – русская. Далее "синхронизация" с сожженным эшелоном и сам взрыв. Когда это полотно упало – вы видели, что взрыв был не только с внешней стороны, но и в опорах. Все говорит о подготовке именно россиянами, потому что все под наблюдением было и нужно было отвлечь внимание,

– констатировал советник руководителя ОП.

"Хлопок" на Крымском мосту: главное