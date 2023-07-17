В России открыли дело из-за взрывов на Крымском мосту: что придумали оккупанты

Российские оккупанты уже поспешили заявить об открытии дела из-за взрывов на Крымском мосту. Враги написали, что открыли ее по статье "теракт".

РосСМИ со ссылкой на Следственный комитет России заявили, что в результате взрывов повреждена дорога на мосту. Интересно, что оккупанты упорно отрицают повреждение опор, хотя на фото заметно, что они все же "прилегли", пишет 24 Канал.

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Что известно об открытии так называемых "дел" в России

Следственный комитет России поспешил заявить, что якобы возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Мол, по данным следствия, из-за "террористической атаки, совершенной спецслужбами Украины" в ночь на 17 июля, повреждена одна из секций Крымского моста.

Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и "вооруженных формирований", причастные к организации и исполнению этого преступления,

– заявили в России.

Перед этим Национальный антитеррористический комитет России сообщил о том, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Однако даже об этом оккупанты написали только после того, как источники в СБУ подтвердили, что:

атака на Крымский мост – часть удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил нашего государства;

мост атаковали с помощью надводных дронов;

мост является законной вражеской целью для наших военных.

У оккупантов были различные версии атаки

Утром 17 июля российская пропаганда вообще демонстрировала свою фантазию. В частности, враги писали, что якобы беспилотники, которыми атаковали мост, доставили к границе атаки с помощью корабля.

Причем враги начали говорить, что дроны якобы мог доставить "как один из последних кораблей, вышедших из порта Одессы в рамках зерновой сделки, например, турецкое судно Samsun, вчера вышедшее в море днем, так и постороннее судно". Следует добавить, что суда проверяются постоянно, поэтому это только выдумки россиян.

На этом они не остановились и сказали, что якобы беспилотник мог "мог быть запущен и с территории третьей страны, например Грузии".

Однако, стоит добавить, что ранее пропаганда писала о повреждении одной опоры, обвале одного пролета моста и схождения с опоры еще одного.

Однако со временем пропаганда решила изменить заявления. Несмотря на доказательства повреждений опоры, российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что якобы "все конструкции моста находятся на своих опорах". Но на фото видно, что это не так.



Как выглядит Крымский мост до и после взрывов 17 июля 2023 года

Значение атаки на Крымский мост