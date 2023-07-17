Как выглядит сейчас Крымский мост: враги показали первое официальное видео после взрывов

17 июля 2023, 12:27
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Российские власти впервые опубликовали официальное видео с Крымского моста, на котором в ночь на 17 июля прогремели два взрыва. На кадрах видно, как сильно мост "прилег".

На видео заметно, как люди в форме убирают обломки из очень покосившегося участка моста. Первые официальные кадры в России опубликовал следственный комитет, пишет 24 Канал.

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Какие последствия взрывов для Крымского моста

В российском следственном комитете заявили, что "продолжают работу" на месте происшествия на Крымском мосту.

Еще утром писали, что Россия направила на мост следователей-криминалистов для проведения следственных действий из-за взрывов.

Как выглядит Крымский мост: смотрите видео

Буквально перед этим российский следственный комитет заявил, что из-за взрывов на мосту они якобы открыли дело по статье "теракт".

Враги также рассказали, что в ночь на 17 июля Украина повредила одну из секций Крымского моста. Россияне якобы уже назначили "необходимые экспертизы" и ищут "виновных".

Как комментируют атаку по Крымскому мосту в СБУ и ГУР

  • Спикер украинской разведки Андрей Юсов утром 17 июля в комментарии журналистам заявил, что разрушение секции моста повлечет за собой россиян проблемы с логистикой, что является плюсом для украинских войск.
  • Относительно дополнительных комментариев, представитель разведки пояснил, что причины многокилометровых пробок и нарушения мостовых конструкций на Крымском мосту они не комментируют.
  • Правда, Юсов процитировал слова руководителя разведки Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя".
  • Впоследствии источники в Службе безопасности Украины рассказали 24 Каналу, что атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил нашего государства. Там также объяснили, что мост является законной враждебной целью наших военных и уточнили, что атаковали его с помощью надводных дронов.
  • Источники 24 Канала сообщили, что восстановить полноценное движение на Крымском мосту Россия не сможет. Для этого врагу понадобится не менее 1 – 2 года. Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут успеть за год, однако мост будет опасен для использования.

Автор: Діана Квасневська