Как выглядит сейчас Крымский мост: враги показали первое официальное видео после взрывов

Российские власти впервые опубликовали официальное видео с Крымского моста, на котором в ночь на 17 июля прогремели два взрыва. На кадрах видно, как сильно мост "прилег".

На видео заметно, как люди в форме убирают обломки из очень покосившегося участка моста. Первые официальные кадры в России опубликовал следственный комитет, пишет 24 Канал.

Смотрите также Спецоперация Украины и существенные разрушения: что известно о взрывах на Крымском мосту

Какие последствия взрывов для Крымского моста

В российском следственном комитете заявили, что "продолжают работу" на месте происшествия на Крымском мосту.

Еще утром писали, что Россия направила на мост следователей-криминалистов для проведения следственных действий из-за взрывов.

Как выглядит Крымский мост: смотрите видео

Буквально перед этим российский следственный комитет заявил, что из-за взрывов на мосту они якобы открыли дело по статье "теракт".

Враги также рассказали, что в ночь на 17 июля Украина повредила одну из секций Крымского моста. Россияне якобы уже назначили "необходимые экспертизы" и ищут "виновных".

Как комментируют атаку по Крымскому мосту в СБУ и ГУР