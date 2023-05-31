Россия заявила об "атаке" дронов на нефтеперерабатывающий завод у Краснодара, "прилеты" в Шебекино

В российском Краснодарском крае на Афипском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Также тревожно россиянам было в Шебекино, что в Белгородской области.

По данным российских очевидцев, пожар в Краснодарском крае вспыхнул ориентировочно в 3 часа ночи против 31 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что горела якобы только одна из установок по перегонке мазута, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

В российских телеграмм-каналах написали, что на заводе раздался взрыв. После этого – вспыхнул пожар.

В Северском районе пожар возле Афипского нефтеперерабатывающего завода. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – "прилет БПЛА",

– написал Кондратьев.

Затем он заверил, что якобы все службы работали на месте.

Что происходило в Краснодарском крае: смотрите видео

Как горел завод в Краснодарском крае: смотрите видео

Кондратьев поспешил заверить, что якобы площадь возгорания была невелика – пожар локализовали всего на 100 метрах квадратных.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео

Уже ориентировочно в 4:37 Кондратьев поспешил успокоить россиян, якобы пожар ликвидировали. О последствиях он, конечно, ничего не рассказал. Только заверил, что люди не пострадали. Однако, зная манеру россиян, это вполне может оказаться ложью.

Тревожно у россиян в Краснодарском крае: смотрите видео

У россиян в Краснодарских странах тревожная ночь: смотрите видео

Что произошло в Шебекино

Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен в менее чем 30 километрах от самого Краснодара. По данным из открытых источников, там производят дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу.

В российском городе Шебекино Белгородской области также было тревожно в ночь на 31 мая. Вражеские телеграммы начали публиковать фото пожара.

Впоследствии пропагандисты заявили о "очередном обстреле", однако не сказали, кто именно по ним стреляет.

Что происходило в Шебекино: смотрите видео

Губернатор Белгородской области Гладков также заявил об "обстреле". Более того, он пошел дальше обычных пропагандистов и даже сказал, что якобы "есть одна пострадавшая". По его словам, якобы повреждены жилые дома, горел транспорт.

У Шебекино было тревожно: смотрите видео

Уже утром Гладков посетовал, что якобы "ситуация ухудшается" и заявил о вывозе детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Мол, первые 300 детей отправят в Воронеж уже 31 мая.



Пожар в Шебекино в ночь на 31 мая / Фото из российских телеграм-каналов

Перед этим в Белгородской области также было тревожно, ведь в мае Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" (состоящие из россиян) заявили, что вернулись на родину и даже заявили о "освобождение" Козинки, Грайворона, Горы-Подола.