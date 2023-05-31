За даними російських очевидців, пожежа в Краснодарському краї спалахнула орієнтовно о 3 годині ночі проти 31 травня. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що горіла нібито тільки одна з установок з перегонки мазуту, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на нафтопереробному заводі

У російських телеграм-каналах написали, що на заводі пролунав вибух. Після цього – спалахнула пожежа.

У Сіверському районі пожежа біля Афіпського нафтопереробного заводу. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина – "приліт БПЛА",

– написав Кондратьєв.

Згодом він запевнив, що нібито всі служби працювали на місці.

Що відбувалось в Краснодарському краї: дивіться відео

Як горів завод в Краснодарському краї: дивіться відео

Кондратьєв поспішив запевнити, що нібито площа загоряння була невелика – пожежу локалізували всього на нібито 100 метрах квадратних.

Вибух на нафтопереробному заводі: дивіться відео

Вже орієнтовно о 4:37 Кондратьєв поспішив заспокоїти росіян, що нібито пожежу ліквідували. Про наслідки він, звісно ж, нічого не розповів. Тільки запевнив, що, мовляв, люди не постраждали. Проте, знаючи манеру росіян, це цілком може виявитись брехнею.

Тривожно у росіян в Краснодарському краї: дивіться відео

У росіян в Краснодарському країн тривожна ніч: дивіться відео

Зверніть увагу! Афіпський нафтопереробний завод розташований за менш ніж 30 кілометрів від самого Краснодара. За даними з відкритих джерел, там виготовляють дизельне паливо, газовий бензин, газойль, мазут та сірку.

Що відбулось в Шебекіно

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області також було тривожно у ніч проти 31 травня. Ворожі телеграм-канали почали публікувати фото пожежі.

Згодом пропагандисти заявили про "черговий обстріл", проте не сказали, хто саме по них стріляє.

Що відбувалось у Шебекіно: дивіться відео

Губернатор Бєлгородської області Гладков також заявив про "обстріл". Ба більше, він пішов далі звичайних пропагандистів та навіть сказав, що нібито "є одна постраждала". За його словами, нібито пошкоджено житлові будинки, горів транспорт.

У Шебекіно було тривожно: дивіться відео



Пожежа у Шебекіно у ніч проти 31 травня / Фото з російських телеграм-каналів

Перед цим у Бєлгородській області також було тривожно, адже у травні Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" (які складаються з росіян) заявили, що повернулись на Батьківщину та навіть заявили про "звільнення" Козинки, Грайворона, Гори-Подолу.

Зверніть увагу! Тривожно у Росії було і в ніч проти 30 травня. Тоді росіяни заявили про "атаку" дронів на Москву та Підмосков'я. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворожі дрони, ймовірно, повертаються до своїх творців.