Оккупанты атаковали Полтавщину БПЛА: в ОВА рассказали, есть ли разрушения

Российская армия выпустила дроны по Украине. Под прицелом была, в частности, Полтавская область. Власти региона рассказали, зафиксированы ли разрушения.

Собственно, в ночь на 18 марта было неспокойно в Кременчугском районе Полтавской области. Председатель областной военной администрации Филипп Пронин отмечает, что взрывы доносились даже из соседних регионов.

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Атака "Шахедов" на Полтавщину

По словам чиновника, нет людей, пострадавших в результате этого обстрела дронами типа "Шахед" со стороны российских захватчиков. Также не зафиксировано разрушение инфраструктурных объектов.

Враг атаковал Полтавщину БПЛА. Звуки взрывов слышали в Кременчугском районе, а также из соседних областей. К счастью, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано,

– заявил Пронин.

Председатель Полтавской ОВА одновременно выразил благодарность огневым группам и Воздушным силам за защиту украинского неба. Очевидно, если бы не наши воины, то приходилось бы говорить о куда худших последствиях атаки "Шахедов".

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