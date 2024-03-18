Оккупанты атаковали Полтавщину БПЛА: в ОВА рассказали, есть ли разрушения
Источник:Филипп Пронин
Российская армия выпустила дроны по Украине. Под прицелом была, в частности, Полтавская область. Власти региона рассказали, зафиксированы ли разрушения.
Собственно, в ночь на 18 марта было неспокойно в Кременчугском районе Полтавской области. Председатель областной военной администрации Филипп Пронин отмечает, что взрывы доносились даже из соседних регионов.
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Атака "Шахедов" на Полтавщину
По словам чиновника, нет людей, пострадавших в результате этого обстрела дронами типа "Шахед" со стороны российских захватчиков. Также не зафиксировано разрушение инфраструктурных объектов.
Враг атаковал Полтавщину БПЛА. Звуки взрывов слышали в Кременчугском районе, а также из соседних областей. К счастью, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано,
– заявил Пронин.
Председатель Полтавской ОВА одновременно выразил благодарность огневым группам и Воздушным силам за защиту украинского неба. Очевидно, если бы не наши воины, то приходилось бы говорить о куда худших последствиях атаки "Шахедов".
Больше о неспокойной ночи
- В ночь на 18 марта Кременчугский район подвергся атаке дронами-камикадзе "Шахед", что вызвало серию взрывов. Воздушную тревогу объявили в 22:53, а первый взрыв прогремел примерно через 20 минут. Журналисты сообщили об этом около 23:00 (17 марта), а также через два часа – около 01:00 (18 марта).
- Полтавщина не была единственным регионом, подвергшимся атаке. "Шахеды" фиксировали по всей территории Украины. В частности, взрывы раздавались также в Кривом Роге и в Хмельницкой области, куда также враг запускал дроны-камикадзе. Воздушные силы ВСУ – не дремали и активно работали.
- В Киевской области была зафиксирована активность БПЛА, и силы ПВО работали над уничтожением воздушных целей. Жителей призвали к осторожности и информационной тишине, чтобы не раскрывать позиции защитников. В Днепропетровской области ПВО уничтожила беспилотник над Синельниковским районом, очистив небо от угрозы.
- Российские оккупанты также нанесли ракетные удары по Харьковской области, в результате чего пострадала пожарная часть. Один спасатель был травмирован, а здание пожарной части и пожарно-спасательные машины получили значительные повреждения. ГСЧС заявила, что Россия сознательно уничтожает тех, кто защищает безопасность мирного населения.