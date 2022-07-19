В Новой Каховке снова детонируют вражеские боеприпасы
Источник:Стратком ВСУ
Склады россиян на территории Украины, которую они оккупировали, продолжают взрываться. Новым эпицентром детонации стала Новая Каховка Херсонской области.
Боеснаряды оккупантов уже не впервые детонируют в этом городе. Теперь там у россиян снова возникла неприятность.
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Бесконечные запасы "гуманитарки и селитры" начинают выгорать прямо на глазах. А мелодический звук детонирующих "матрасов и подушек" уже становится привычным явлением,
– сообщили в Страткоме ВСУ.
При этом в Новой Каховке объявили воздушную тревогу.
Об этом уже спешили рассказать и российские пропагандисты. Мол, Украина обстреляла район Новой Каховки. Говорят о 4 – 6 прилетах.
На месте детонации виден черный дым. О последствиях оккупационная власть молчит.
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ВСУ уничтожают вражеские склады
- Не только в Новой Каховке вражеские склады попадают под огонь. В частности, во временно оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля услышали мощные взрывы. Местные жители рассказали, что на русских военных складах началась детонация боекомплектов.
- Во временно оккупированном Алчевске Луганской области также били по российскому складу с боеприпасами. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ рассказывали, что защитники нанесли ракетный удар по троллейбусному депо в оккупированном Алчевске. Там они разместили личный склад оккупантов.
- Также утром 9 июля воины ВСУ, благодаря HIMARS, попали в склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке. Очевидцы сообщали, что масштабный пожар с детонацией снарядов продолжался до вечера.
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