В Новой Каховке снова детонируют вражеские боеприпасы

19 июля 2022 , 18:33
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Стратком ВСУ

Склады россиян на территории Украины, которую они оккупировали, продолжают взрываться. Новым эпицентром детонации стала Новая Каховка Херсонской области.

Боеснаряды оккупантов уже не впервые детонируют в этом городе. Теперь там у россиян снова возникла неприятность.

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Бесконечные запасы "гуманитарки и селитры" начинают выгорать прямо на глазах. А мелодический звук детонирующих "матрасов и подушек" уже становится привычным явлением,
– сообщили в Страткоме ВСУ.

При этом в Новой Каховке объявили воздушную тревогу.

Об этом уже спешили рассказать и российские пропагандисты. Мол, Украина обстреляла район Новой Каховки. Говорят о 4 – 6 прилетах.

На месте детонации виден черный дым. О последствиях оккупационная власть молчит.

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ВСУ уничтожают вражеские склады

  • Не только в Новой Каховке вражеские склады попадают под огонь. В частности, во временно оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля услышали мощные взрывы. Местные жители рассказали, что на русских военных складах началась детонация боекомплектов.
  • Во временно оккупированном Алчевске Луганской области также били по российскому складу с боеприпасами. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ рассказывали, что защитники нанесли ракетный удар по троллейбусному депо в оккупированном Алчевске. Там они разместили личный склад оккупантов.
  • Также утром 9 июля воины ВСУ, благодаря HIMARS, попали в склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке. Очевидцы сообщали, что масштабный пожар с детонацией снарядов продолжался до вечера.

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Автор: Оксана Княжик