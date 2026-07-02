Не только НПЗ в Кстово: СОУ ночью нанесли удар по железнодорожному мосту и складу БПЛА на ТОТ
В ночь на 2 июля Силы обороны продолжили ослаблять военно-экономический потенциал страны-террористки. В частности, был нанесен удар по ряду важных целей на оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Что подверглись атаке ВСУ 2 июля?
Силы обороны нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области.
Кроме того, под прицелом оказался железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Он использовался россиянами для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.
Также был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту оккупантов в районе Вильшаной Харьковской области.
Напомним, что в ночь на 2 июля Силы обороны провели атаку еще и на "жирную" цель в России – НПЗ в Кстово. Это один из крупнейших и старейших заводов в российской нефтепереработке.
Последствием удара стал пожар на территории предприятия.
А в СБУ также сообщили, что в Кстово была поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Староликеево".