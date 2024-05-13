ВСУ уничтожили стратегический запас горючего оккупантов в Луганской области, – ОГА

В результате взрывов на двух нефтебазах во временно оккупированной Луганской области оккупанты столкнулись с масштабными последствия. Россияне там испытывают значительные проблемы с горючим.

Известно, что взрывы прогремели на нефтебазах в Ровеньках и Луганске на оккупированной территории Луганской области. Там местные фиксировали масштабные возгорания.

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У оккупантов проблема с горючим в Луганской области

В Луганской областной государственной администрации отметили, что еще более напряженной стала ситуация с доставкой топлива на временно оккупированную территорию области к террористической группировке "ДНР".

После двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты остались возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте, – отметили в ОГА.

Однако теперь недостаток для захватчиков ощутимо еще больше. В Луганской облгосадминистрации подчеркнули, что поставки горючего россиянами в оккупированную Луганскую область не прекращаются, но они не соответствуют текущим потребностям. А стратегического запаса – уже нет.

Что известно о взрывах на нефтебазах в Луганской области

Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов. Впоследствии в телеграм-каналах писали об ударе по нефтебазе в городе. Гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что по городу был нанесен удар. И заявил, что, возможно, были "использованы ракеты ATACMS".

Через три дня, вечером, 10 мая, телеграм-каналы сообщили, что прилетело именно на нефтебазу в городе Ровеньки, который расположен на Луганщине. По словам местных, чьи свидетельства публиковали телеграм-паблики, взрыв был мощным, его слышало немало людей.

Впоследствии в Луганской ОВА рассказали о последствиях для российских захватчиков после взрыва на нефтебазе в Луганской области. Так, в результате удара нефтебаза подверглась значительным разрушениям, а запасов горючего не осталось.

Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор также отметил, что нефтебаза в Ровеньках расположена удаленно от линии фронта. Как следствие, оккупантам станет еще труднее заправлять военную технику, которую те везут на линию обороны для штурмов позиций ВСУ.