Россияне нанесли ракетный удар по Нежину: городской голова рассказал о последствиях атаки

Вечером 6 ноября россияне нанесли ракетный удар по Черниговской области. Под ударом, в частности, оказался город Нежин, там был прилет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий городского головы населенного пункта Александра Кодолы Общественному. Прошло, к счастью, без раненых.

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Россияне ударили ракетой по Нежину

По словам городского головы, в Нежине сегодня был прилет российской ракеты. Согласно обнародованной информации, пострадавших в результате вражеской атаки нет. Александр Кодола также уточнил, что попадание зафиксировали не в жилом доме.

Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, сейчас опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета,

– рассказал он.

Известно, что воздушную тревогу на территории Черниговской области объявили ориентировочно в 17:17. Воздушные силы сообщали о пуске крылатой ракеты. Уже в 17:55 в регионе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

Кстати, незадолго до этого начальник МВА Дмитрий Брижинский рассказал о взрыве крылатой ракеты в окрестностях Чернигова. По уточненным данным, количество травмированных увеличилось до двух Один человек в тяжелом состоянии, другой имеет состояние средней тяжести.