Достала кара небесная, – в ОК "Юг" рассказали детали об аэродроме, где уничтожили 9 самолетов россии

9 августа в оккупированном Крыму раздавались взрывы или, как принято говорить у российских оккупантов, "хлопки". Однако их можно назвать даже аплодисментами, ведь во время взрывов были уничтожены 9 вражеских авианосителей.

Именно эти самолеты бомбили и выпускали ракеты воздушного базирования по городам и селам Украины, в частности Юга. Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам военный аэродром "Саки", откуда и раздавались взрывы, достаточно известный. На нем есть специальная площадка для отработки посадки самолетов на авианосец со специальным крюком. Там лётчики тренировались фиксироваться.