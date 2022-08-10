Удар по Новофедоровке: россияне рыдают и стоят в километровых пробках, убегая из Крыма

После мощного взрыва в Новофедоровке в Крыму россияне массово решили бежать оттуда. В слезах и панике они стоят в огромных пробках.

Россияне жалуются и плачут из-за того, что им приходится покидать свое жилье. Из Крыма они бегут в россию.

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Что происходит на дорогах Крыма

На опубликованном видео можно увидеть, как россиянка плачется, что "так привыкла жить в Алуште", и теперь она бежит из Крыма.

Как здесь классно. Я привыкла жить, как в своем доме. Настолько все душевно, по-домашнему,

– захлебывается в слезах россиянка.

На дорогах образовались огромные пробки. Кстати, на записи видны автомобили с символом оккупантов "Z".

россияне массово уезжают из Крыма с полными багажниками вещей. По всей вероятности, они не планируют возвращаться.

Реакцию одной женщины сняли на видео, кадры быстро распространились и стали популярны.

Как россияне бегут из Крыма: смотрите видео

Какая ситуация в Новофедоровке: главные новости

В Сакском районе 9 августа произошел ряд взрывов. В минобороны россии заявили о "детонации боеприпасов" и убеждали, что техника не повреждена.

Так называемый "глава" Крыма сергей аксенов сказал, что 5 человек ранены, а один человек якобы погиб.

Позже в оккупированном Крыму показали последствия взрывов. На аэродроме – остатки разбомбленных самолетов.

В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов возле города Саки.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким решил в очередной раз пошутить над "хлопком", который произошел на аэродроме "Саки".

В министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму. Анна Маляр напомнила россиянам, что курить в неустановленных местах нельзя, а правила пожарной безопасности нужно соблюдать. В то же время, причастность Вооруженных Сил к взрыву Маляр пока не подтвердила.

Оккупанты начали отгораживать место взрыва на 5 километров. Бывший работник СБУ Иван Ступак объяснил, что это делают для того, чтобы местные не могли подходить и снимать последствия поражения, то есть, чтобы эти фото и видео не попали в Украину.

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