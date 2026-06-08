В Новороссийске снова огромный пожар: БпЛА поразили нефтяной объект

Мощные взрывы прогремели этой ночью, 8 июня, в российском городе Новороссийск. Предварительно, ударные БпЛА нанесли удар по одной из важных местных нефтебаз.

Об этом рассказывают российские телеграм-каналы и украинские осинтеры. 24 Канал собрал информацию, которая есть на данный момент.

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Что известно о воздушной атаке на Новороссийск 8 июня?

В ночь на 8 июня в Краснодарский край России произошла воздушная атака с применением по меньшей мере ряда ударных беспилотников. Взрывы, в частности, гремели в Новороссийске.

Главной целью БпЛА, похоже на то, в очередной раз стал рядом с Новороссийском расположенный нефтяной объект. Речь идет о спрятанной среди гор в Грушевой Балке нефтебазе "Грушевая".

Местные опубликовали в сети фото, которые свидетельствуют масштабный пожар. А значит и успешные поражения этого российского военно-экономического комплекса.

Пожар и дым над нефтебазой "Грушевая" в Новороссийске / Фото очевидцев

Добавим, что нефтяной терминал "Грушевая", кроме того, что является крупнейшим нефтехранилищем на Кавказе, служит важным траспортным узлом. Вместе с морским терминалом "Шесхарис" Грушова формирует перевальный комплекс, один из критических для российской экономики, доходы с которой финансируют агрессивную войну против Украины.

В конце мая его уже атаковали БпЛА. И тогда также занялся большой пожар.

Также стоит заметить, что этой же ночью ударам подверглись вражеские локации на оккупированных территориях. Речь среди прочего о подстанции в Мариуполе и энергетических объектах в Алчевске.