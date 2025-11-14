Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что нет разницы, чем именно били Силы обороны Украины. Важно, что нам удается осуществлять такие операции.

Чем особенна эта операция?

Как отметил Лакийчук, во время этой операции удалось уничтожить пусковую установку С-400. Это помогло прорвать противовоздушную оборону главной военно-морской базы Черноморского флота в Черном море.

Фактически Новороссийск сейчас максимально прикрыт. Даже не знаю, какой объект после Крымского моста защищен сильнее. Трудно нанести такой удар,

– сказал Лакийчук.

Очевидно, что во время атаки удалось пробить еще и противовоздушную оборону Крыма. Для этого, вполне вероятно, были нужны те же противорадиолокационные ракеты HARM.

Обратите внимание! Порт "Новороссийск" является сверхважным для России. Он является вторым по масштабам экспорта нефтепродуктов. Так враг пополняет свой бюджет.

